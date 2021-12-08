東方龍獅33分力挫安保漢友旗開得勝

甲一職業球隊東方龍獅周三尾場大戰安保漢友，兩軍開段快攻對撼鬥得激烈，但東方龍獅經驗及體能始終更勝一籌，下半場更火力全開，最終以94：61力挫對手旗開得勝。

安保漢友開咧戰以62：80不敵滿貫，其防守壓迫令滿貫長達3節進攻失靈，這晚再以同樣招數迎戰東方龍獅，開段頗為奏效。兩隊防守積極，起手機會不多，東方龍獅「巨人」卜聿揚在內線亦受到夾擊，頭7分鐘兩隊僅打成4：4。其後上場轟入19分的蘇尚瀛一分鐘內連入兩球三分波，一口氣將比分拉開至12：5，東方由拉利羅斯追成10：12。

楊睿騏第2節以三分球回敬，為東方掀起反擊序幕，李琪連入兩球三分聯同徐遠成的中距跳投，打出8：0攻勢，將比分數擴大至27：20。其後東方教練積高柏利施域因投訴安保漢友超過8秒未過場而「食T」，一度令兩隊球迷起哄。徐遠成此節攻入13分，協助東方以42：32返回更衣室。

東方龍獅換邊後打出氣勢，先有陳翊麟連轟兩球三分，其後梁嘉顯及拉利羅斯輪流外線發炮，後者更連得7分至60：39，漢友由蘇尚瀛的三分球止血，但東方再打出6：0攻勢，以70：46遙遙領先。

安保漢友尾節雖有黃銘德單節轟入8分，但東方火力源源不絕，陳翊麟和蘇利文外線均有進帳，加上卜聿揚兩度入樽及封阻錦上添花，最終以94：61取勝。東方龍獅的拉利羅斯、李琪、陳翊麟及徐遠成得分上雙，其中拉利羅斯獲全場最高22分，安保漢友則以14分的蘇尚瀛居首。

陳翊麟今場攻入11分，當中包括3記三分球，這位34歲老將期望把握場上每分每秒貢獻球隊: 「由南華到東方，早已習慣每場都是隨時ready。即使上陣時間不多，但我都會盡力防守，進攻方面，用自己擅長的三分能力拉開空間給外援和阿卜，我不一定要做主角，反而想幫隊友成長。」

作為陣中年紀最大的球員，「占士」表示，為保持狀態，每天朝早仍堅持作額外訓練: 「今季目標是為球隊贏冠軍。此外，教波十年踏入收成期，昔日的學生如元仔（曾湛元）、隆仔（張延隆）在南華有穩定出場時間，『蘇刨』(蘇柏軒)亦場場十幾分，好期待場上和他們對戰，這亦是對自己的肯定。」