【英超爆疫】熱刺宣布歐協聯延期　雷恩反擊

近日陣中爆發疫情嘅熱刺，周四(9日)宣布由於陣中多人確診新冠肺炎，周五(10日)凌晨歐協聯對雷恩嘅賽事將會延期舉行，不過該支法甲球會隨即發聲明反擊，批評熱刺單方面宣布取消比賽，而且一直隱瞞確診球員數字，係唔想履行歐洲足協嘅比賽人數規定，雷恩堅持賽事要如期上演。

熱刺聲明表示，球會同歐洲足協商討後決定將比賽延期，但雷恩即使發出聲明回應：「隨住熱刺發出聲明，雷恩亦有幾個事實要澄清，喺賽前會議入面，熱刺總監柏拉迪斯提出唔想比賽嘅要求，呢個單方面決定未獲歐洲足協證實。熱刺拒絕公布確診嘅球員數字，因為歐洲足協規定，球隊只有有13名外場球員加1名龍門可以上陣，就要履行比賽義務。喺歐洲足協未正式宣布前，雷恩會堅持繼續比賽。」

熱刺領隊干地周三(8日)喺賽前記者會表示，球隊有13人確診，包括8名球員同5名職員，令球員非常擔心。干地表示：「有啲尋日冇確診嘅人今日確診，情況好嚴重，大家都有啲驚慌。佢哋都有屋企人，點解要冒險？聽日會輪到邊個？可能係我！當然我中招好過球員中招，但件事對所有人都係唔應該出現。」

英國《每日郵報》消息指疫情已再擴散至U23，目前總確診人數達17人。消息指熱刺同時亦提出將周日(12日)作客白禮頓嘅英超改期。如果歐協聯真係延期，賽事規定要喺2021年結束前完成，但熱刺今個月所有周中都已經有賽事，令改期亦有困難。