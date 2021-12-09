【英超爆疫】李城熱刺大量確診　聯賽陷恐慌

英超再爆疫情恐慌！上年4月曾因為新冠疫情停擺嘅英超聯賽，近日面臨復賽後最大危機，繼熱刺有至少8個球員確診，單方面宣布取消歐協聯賽事後，李斯特城亦證實陣中7名球員染疫，加上車路士中場高華錫、賓福特前鋒艾雲東尼確診等零星個案，或有多場英超賽事面臨延期，傳聞英超將考慮立例禁止未接種疫苗球員上陣。

熱刺領隊干地周三(8日)透露陣中8個球員確診新冠肺炎，周五(10日)凌晨對雷恩嘅歐協聯要改期，同日亦要出戰歐霸盃對拿玻里嘅李斯特城，雖然未有要求改期，但領隊羅渣士證實，隊中有7名球員確診將會缺陣。據《萊斯特水星報》報道，未有隨隊出征意大利嘅球員包括盧卡文、艾馬迪、伊恩拿祖、艾約斯佩雷斯、賓高域、戴利甘保同維斯達加特。

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隨住熱刺、李斯特城同車路士都出現確診個案，其中前兩者更屬於大規模爆發，令人擔心今個星期英超會有賽事延期，其中熱刺周日作客白禮頓、李斯特城同日主場對紐卡素，而車路士就喺周六主場對列斯聯。英超今季開季亦曾爆疫，阿仙奴揭幕戰對賓福特前有奧巴美揚等5名球員確診，但延期嘅要求被英超賽會拒絕。

為應對變種病毒出現，由下星期三開始英超實施新規例，所有入場球迷都要出示已接種兩劑疫苗嘅證明先可以入場。英國《太陽報》消息指，英超正考慮再「加辣」，包括限制所有球員都要接種疫苗先有資格落場比賽，之前有唔少球員都表明唔願意打疫苗，新例落實嘅話可能會引起更大混亂。