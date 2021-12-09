細威缺席澳網！祖高域報名被猜已「打針」

世界「一哥」祖高域在下月的澳網名單之列，意味着他將會出戰這項明年首個大滿貫賽事，爭取衞冕，同時被外界猜測他已接種了新冠肺炎疫苗，不過7屆女單盟主美國的S威廉絲則榜上無名，她已發聲明表示經醫生建議後遺憾缺席。

由於澳洲政府及澳網賽會早前曾宣布，入境澳洲參戰澳網的球手必要完成「兩針」疫苗，因此一直堅稱拒絕「打針」的祖高域會否出戰備受關注，而日前澳網公布參賽名單，這位塞爾維亞球星在名單之上，再引起了話題。

此外，從男單的參賽名單上也看見西班牙天王拿度回歸，他自8月後已經一直缺席賽場，而去年亞軍的泰姆手腕傷患已痊愈，將再亮相於墨爾本公園；惟擁20個大滿貫錦標的瑞士傳奇費達拿，早前已宣布暫未能復出參戰。

女單方面，爭取衞冕的日本名將大坂直美及美網一鳴驚人封后的英國少女華度加奴，將會在澳網較量，然而7屆盟主S威廉絲則會缺陣：「經過與醫療團隊的議見，我決定放棄今屆澳網，這是很難的決定，但我仍然完成物理治療，我很期待每年在AO比賽，很想念我的球迷。」澳網將於下月17至30上演。