曼聯用年青人和年青人　沙維治首演整喊老竇

周四(9日)凌晨歐聯分組賽F組，已篤定晉級嘅曼聯喺起用大批「年青人」嘅情況下，主場被瑞士球會年青人逼和1比1。「紅魔鬼」新帥蘭歷克今場用咗6個19歲或以下球員，當中首演嘅查理沙維治最受注目，佢爸爸係前曼聯青訓兼威爾斯名將沙維治，依家擔任電視台評述嘅沙維治講到囝囝登場嗰刻，幾乎感動到喊出嚟。

曼聯今場大幅輪換，雲迪碧克、連格、甸恩軒達臣等後備都正選披甲，尼曼查馬迪亦要客串中堅，前鋒就由20歲嘅格連活特，帶住兩個19個小將阿密特迪亞路同艾蘭加攻堅，開波9分鐘就由格連活特入波先開紀錄，但42分鐘被年青人追平。下半場曼聯再換入19歲嘅文治、18歲嘅伊巴爾、17歲嘅梳泰亞同18歲嘅查理沙維治，最終兩隊踢成1比1平手。

查理沙維治喺89分鐘入替成為焦點，佢爸爸沙維治係曼聯青訓出身，雖然未幫一隊上陣就離隊，但效力李斯特城、布力般流浪等球會都有唔錯成就。今場擔任電視台評述嘅沙維治，見到囝囝入場時表示：「查理沙維治入替桑馬達！我從來冇諗過會講呢段說話，呢日係好光榮嘅日子，查理入替一個世界冠軍......諗到查理年紀輕輕就有呢個成就，我真係好想喊！」