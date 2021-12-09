【歐霸】韋斯咸留力「勒」住踢

周四深夜歐霸H組賽事，英超球會韋斯咸於主場，迎戰克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模。韋斯咸上輪作客維也納迅速贏2比0，奠定小組首名資格晉級16強，由於「錘仔幫」嚟緊12月賽程頻密，預料領隊莫耶斯會作出大幅輪換；薩格勒布戴拿模以7分排小組第2，比第3的亨克多2分，而且對賽成績較佳，今場只要攞1分，都肯定取得附加賽資格。戴拿模近況未如理想，贏波率甚低，攻力一般，今場作客相信以守為主，加上韋斯咸亦唔急於進攻，寧捧2.5球入球細。 ●財哥

直播表

周五1:45am 歐霸 拿玻里 對 李斯特城

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周五1:45am 歐霸 皇家蘇斯達 對 燕豪芬

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周五1:45am 歐霸 里昂 對 格拉斯哥流浪

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周五1:45am 歐霸 歷基亞 對 莫斯科斯巴達

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周五4:00am 歐霸 韋斯咸 對 薩格勒布戴拿模

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周五4:00am 歐霸 拉素 對 加拉塔沙雷

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周五4:00am 歐霸 布拉加 對 貝爾格萊德紅星

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