奧蘇里雲言論被批評　希堅斯：真丟臉

6屆世界冠軍「火箭」奧蘇里雲又再挑起話題，日前接受訪問時提到對職業桌球賺不到錢感到失望，並直言「如果是我孩子都勸他不要打桌球」，這番言論即引起球壇議論，「巫師」希堅斯更表示對「火箭」的言論感到羞恥。

奧蘇里雲日前「閃電式」轟走對手後，對球壇再發牢騒：「如果我有孩子，我不會叫他打桌球，因為這裡沒有太多機會，我會建議他打高球、足球或是網球，個人來說我不想孩子在這裡發展。」他這番言論主要針對桌球壇獎金及市場價值低。

希堅斯周三出戰蘇格蘭公開賽後對奧蘇的言論以「恐怖」來形容，「他的言論我覺得羞恥，如果當初我爸聽從戴維斯或韋德講『不要讓孩子打桌球』，他就不會給我錢去練習，實在可怕，他應該知道有何後果。」

不過，希堅斯對這位戰友的評論亦不是全部反對，「奧蘇提到獎金的問題是要正視，排名較低的球員面對很大的經濟壓力，尤其是讓低排名或首輪出局的球員都能得獎金，這樣桌球才可良性發展。」希堅斯在次圈以4比1擊敗泰國的沙安簡，順利晉級。

至於日前僅花37分鐘淘汰對手的奧蘇里雲，次圈對住中國的梁文博則打得緊湊，雙方爭逐了90分鐘，最終奧蘇交出1cue131及3cue80+，並在決勝的第7局打出1cue90局，以4比3力壓「大博」晉級。賽後他承認自己有點犯錯：「我很享受這場比賽，我感到為了贏波自己有點掙扎，的確出現了一些低級失誤，本來可能出局，很開心可以晉級。」他再強調自己對勝負不太看重，並坦言一周接一周的比賽猶如一份「朝9晚5」。