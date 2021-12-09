經歷「震撼教育」後醒悟　韓天次助建龍飛馬硬撼福建

康仁福建自銀牌賽後已練兵2個月，周四（9日）晚上8時40分假灣仔修頓場，迎來聯賽第一擊大戰建龍飛馬，力爭首勝。同日頭場晚上7時由永倫對崇德飛鷹，「黃金戰士」兩日前以98比71闖過遊協一關後，「得分機器」泰那體力消耗不大，對飛鷹一戰有望乘勝追擊。

康仁福建銀牌賽打出驚喜表現，鄭錦興、黃律堯和徐遠征剷籃、分波、得分合作無間，為球隊帶來源源火力，以往主攻中距離的徐遠征對東方龍獅一戰更擴大攻擊範圍，轟入6顆三分球得36分。此子打法逐漸成熟，攻守兩端屢有佳作，今季能否帶領球隊走得更遠，值得留意。

升班球隊建龍飛馬開季首戰硬撼去季「3冠王」南華，最終慘負66分，創下今季最大分差紀錄。該戰建龍飛馬外援漢尼拔回歸甲一賽場，惟他未在狀態，全場只得1分，看來仍需一點時間適應甲一節奏。由於漢尼拔身型龐大，回防速度不夠快，遇上擅打快攻的康仁福建，將會是另一考驗。建龍飛馬主教練香振強明言球隊今季目標為爭入前6，故面對實力較接近的中下游球隊將重點出擊，隊長韓天次對南華經歷一場震撼教育後，鼓勵隊友學習對手「執行性」，切勿早早自亂陣腳。

頭場永倫對崇德飛鷹，上場永倫控衛許烜行分擔泰那重擔，攻入全場最高17分，泰那此戰打得相對輕鬆得16分，相信3日兩場比賽對其體力未有太大影響。崇德飛鷹方面，內線主力彭懿葭完成銀牌賽後離隊，另外早前因防疫要求未達標，而未能參加銀牌賽的洋將Bryant Austin有望對永倫一戰重返賽場。