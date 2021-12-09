亞冠盃　香港登東亞第5　穩奪2023「1+1」

亞洲足協（AFC）早前發布球會系數最新排名，香港由東亞11位躍升至第5。周四（9日）AFC公布2023年席位分配，香港在「亞冠盃」將獲得「1+2」（1個分組賽、兩個外圍賽席位），但由於今季港超聯球隊僅得8支，香港球會獲得席位可能被減至僅「1+1」。

受惠於傑志和理文分別在今屆「亞冠盃」和「亞協盃」取得佳績，香港今年豪取16.5分球會賽分數。在AFC早前公布的最新球會系數排名表中，香港以總分40.925，壓過越南、北韓、澳洲等地，由東亞11位一躍而上至第5位，僅次於韓日中泰。

按照AFC周四（9日）發布的2023年「亞冠盃」席位分配表，香港在該屆賽事，按例將獲得1個分組賽席位，以及兩個外圍賽席位。但由於今季港超聯只得8支球隊參賽，未合乎席位數量必須不少於當地聯賽參賽球隊總數3分之1的要求，香港可獲得的席位，可能會被減至分組賽和外圍賽各一，實際情況有待AFC確定。換言之，今季港超聯聯賽冠軍，以及「足總盃」冠軍得主，將分別獲得2023年「亞冠盃」分組賽和外圍賽的資格。

值得一提，過往「亞冠盃」常客澳洲，因為棄戰今屆賽事，導致其積分被後來居上，在今次排名表中跌至東亞第10，於2023年將僅獲得1個「亞冠盃」分組賽席位和兩個「亞協盃」分組賽席位。

2023年「亞冠盃」東亞區配位分配表

排名 國家／地區 分組賽席位 外圍賽席位

1 南韓 3 1

2 日本 3 1

3 中國 2 2

4 泰國 2 2

5 香港 1 2

6 越南 1 1

（只列頭6）