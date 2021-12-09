【女足粉絲團】傑車失分 港會3連捷上榜首

「賽馬會女子足球聯賽 (甲組)」在剛過去的周末，上演了連場大戰，兩支爭標熱門傑志和車路士足球學校(香港)硬碰和波收場，造就1比0力克愉園的港會，得以躍升積分榜「1姐」之位。

要數上周最矚目大戰，非周六(4日)舉行傑志對車路士足球學校(香港)莫屬！賽前兩軍同得7分，「藍鳥」靠較佳得失球差排頭。實刀非常接近的雙方，甫開賽即為爭奪中場而施盡渾身解數，令場上出現多次攔截鏡頭。0比0的比數，維持至易邊後3分鐘改寫，張煒琪把握對手中場之失誤，截得皮球後中路大步推進，在敵衞殺到前起左腳射遠柱入網，替「藍鳥」打開紀錄。

落後的「車仔」傾力反撲，戰至80分鐘，梁匡蕎禁區內接應隊友右路傳中，球不着地第一時間射入，替球隊扳成1比1平手。之後兩隊均有入球之機會，奈何同樣未能好好把握，賽事最終以1比1作結，各得1分。

兩大奪冠熱門齊齊失分，身為第3勢力的港會，自然不會放過爬頭的機會！翌日(5日)港會主場1比0小勝愉園，不僅錄得3連勝，全取3分後更得以10分壓過傑志，躍升榜首。

另外，頭3周賽事僅錄得1和2負的大埔，憑劉潤兒個人梅開二度，周六(4日)晚於青衣東北公園，以2比1擊敗大聯盟足球學院，打開聯賽勝利之門。

【賽馬會女子足球聯賽 (甲組)】上周戰果

沙田 0比2 公民

大聯盟足球學院 1比2 大埔

傑志 1比1 車路士足球學校(香港)

港會 1比0 愉園