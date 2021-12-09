「死亡C組」終極戰！拿玻里狐狸有你冇我

歐霸盃「死亡C組」終極戰，意甲拿玻里主場鬥英超「狐狸」李斯特城。兩隊近期同陷低潮，但今場關乎出線，肯定毫無保留爭勝，進攻意欲鮮明，正面駁火有利開出中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

由於歐霸盃每組只有首名可以直接晉級16強，次名要同歐聯「空降」球隊踢附加賽，第3名則「降格」踢歐協聯附加賽。C組4隊目前得2分差距，榜首李斯特城今仗要贏波先可確保首名出線，落後1分嘅拿玻里想攞首名亦非勝不可。

李斯特城踢法有前冇後，已經連續15場賽事有失球，好在占美華迪及達卡等箭頭仍然可靠，近4場夾埋攻入10球。拿玻里兩位前鋒域陀奧森漢及恩斯治尼受傷，但仲有梅頓斯及夏榮羅辛奴等好手，同時中堅高列巴尼同文奴拿斯養傷，令防守大打折扣，對上兩場失5粒。睇番佢哋近6場歐霸盃總入球全開3球或以上，大盤照追。

歷基亞低迷難抗斯巴達

同組波蘭代表歷基亞主場對俄羅斯莫斯科斯巴達，歷基亞狀態低迷，近3場歐霸盃都輸波，加上聯賽捲入降班漩渦，無力兼顧盃賽。莫斯科斯巴達仲有機會首名直接出線，戰意可靠要客勝。