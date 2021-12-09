奧運港將捐物品慈善拍賣　張家朗花劍最吸睛

香港運動員在東京奧運戰績彪炳，寫下歷史佳績，包括金牌「劍神」張家朗在內的一班奧運港將，將捐出部份比賽用品作慈善拍賣，收益將惠及港協暨奧委會「奧夢成真計劃」，以支持本地基層學生、退役和已計劃退役運動員透過運動共同開創夢想。

這次跨界慈善拍賣由蘇富比連同HomeArt與香港奧林匹克之友聯手合作，將於本月22日在香港蘇富比舉槌，屆時會有30件拍品，全部由藝術家、藏家、畫廊及香港運動員慷慨捐贈，今次拍賣擔任活動大使的張家朗捐出簽名花劍，其他拍賣品還有「微笑劍后」江旻憓的親筆畫作、乒乓「3寶」杜凱琹、蘇慧音、李皓晴連同李靜與高禮澤的簽名球拍，仲有李慧詩的單車手套等。此外，還有Peter McDonald捐出他以香港奧運佳績為靈感而創作的九幅水粉塑膠彩作品，極具紀念價值。

今次拍品估價由幾萬至近百萬不等，拍賣收益將捐助港協暨奧委會「奧夢成真計劃」，擔任香港奧林匹克之友主席的港協副會長霍啟剛表示：「是次拍賣的物品包括藝術家捐贈的匠心獨運的傑作，以及運動員精心挑選及捐贈出來的運動紀念品、畫作及照片，對他們別具價值和意義。藉著今次的機會，大家可以了解他們背後的經歷和故事，感受熾熱的奧林匹克精神。在此特別鳴謝蘇富比拍賣行、各藝術家、各體育總會、教練及運動員的大力支持，共襄善舉。未來，我們期望藝術及文化界與體育界之間有更無間及緊密的合作，成就產業更蓬勃的發展。」

至於奧夢成真計劃的主旨是「運動改變生命，奧夢可變成真」，為運動員退役後在就業及教育計劃設立平台，另方面亦走入校園，由運動員為學生提供運動訓練及傳授運動知識，發掘學生潛能，達到運動員、學校及學生三贏局面。