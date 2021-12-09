【港講J.LEAGUE】年度獎項揭曉！前田大然搶晒鏡

隨着本年度J.LEAGUE3個級別的聯賽煞科，各年度獎項的得主誰屬，亦在周一（6日）的頒獎禮揭盅，川崎前鋒巴西射手李安度達美奧大熱當選年度「最有價值球員」，也是J.LEAGUE史上首位同時包攬該獎項及「得點王」、「最佳11人」的球員。不過，論搶鏡程度，則要數以日式正裝「羽織袴」造型亮相的橫濱水手前鋒前田大然。

川崎前鋒今年以21分優勢奪J1聯賽錦標，38場聯賽只輸了兩場，入球超過80球而失球少於30球，不論攻、守表現都屬超卓，因此「最佳11人」佔去了7席，但因為今季其他球隊亦有不少表現優勢的球員，因此由去年佔9席減少2席，也是不出意料。其中，川崎射手李安度達美奧以273票在「最佳11人」之中領前，成為年度最佳球員，這位巴西鋒將不僅能入球，也錄得8個助攻位列J1第3。

李安度達美奧以23個入球與前田大然並列J1「得點王」，兩人在「最佳11人」之中得票也排名前22，而年度最佳球員獎項已是連續3年由「得點王」取得，多少反映了評委們傾向選擇進攻球員。

雖然在年度「最佳球員」的競爭中以23票差距落後於李安度達美奧，但前田大然卻成為頒獎禮上最搶鏡、最具話題性的一個，因為他穿上了日式正裝的「羽織袴」亮相，不但配合儀式的莊嚴氣氛，也展現了日本傳統文化。前田身上的「羽織袴」，外褂前胸左右位置都有紋章，為最高級別的禮裝，與晚禮服、燕尾服同等，而由於疫情影響領獎者需自備禮服而非像過往由官方借出，這讓前田得以成為首位以「羽織袴」造型領獎的球員，並且成為網絡熱話。

在J1兩位「得點王」之外，「最佳11人」尚有旗手怜央以前鋒身份首次入選，不過這位川崎前鋒主力今年較多是以中場甚至左閘身份上陣，因此以前鋒身份得獎頗令人感意外，惟其表現已值得上榜有餘，其隊友謝斯爾卡度素、山根視來、谷口彰悟、家長昭博、脇坂泰斗當選「最佳十一人」也沒爭議之處。

名古屋鯨魚今季38場聯賽只失30球，僅次於冠軍川崎前鋒，全勤的門將蘭格歷克表現穩如泰山，締造了21場不失球的紀錄，其禁區內、外的救球成功率都超過7成；至於錄得8個聯賽入球的鯨魚中場稻垣祥也實至名歸，而鯨魚在「最佳11人」所佔的位置比橫濱水手、神戶勝利船為多，後者成績為該隊史上最佳的聯賽季軍，身為核心的名將恩尼斯達以令人信服的表現再次獲獎。

鹿島鹿角的荒木遼太郎雖未入選「最佳11人」，但其表現還是得到認可，毫無爭議地取得「最佳青年球員」獎項，這位年僅19歲的球員，第2季踢J1比賽已錄得10入球、8助攻的數據，前途肯定一片光明，也許明年就能達成入球、助攻俱「雙位數」的目標，這位鹿島新核心的進境值得期待。

杮谷曜一朗在J1聯賽第37節以一記精彩倒掛為名古屋鯨魚建功，獲選為年度最佳入球，這記入球獲不少傳媒冠以「天才一樣的倒掛」來形容，也充份反映杮谷的球感為靈機一觸的足球智慧。同樣深具足球智慧的還有浦和紅鑽監督列卡度洛迪古斯，在球隊經歷季初、季中人腳不少變動後仍能在有限時間下整合人腳、調整踢法令紅鑽由球季初10名開外到最終第6名衝線，無愧「優秀監督」之名。

2021年J.LEAGUE球季就此落幕，接下來就將是各種監督、球員之間的變動，不少名將會告別J.LEAGUE舞台，亦將有新球員、新球隊加入聯賽，迎來J.LEAGUE30周年。