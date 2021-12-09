甲一男籃　泰那啟動「得分模式」領永倫擸「鷹」　

崇德飛鷹外援奧斯汀今晚（9日）回歸，在修頓場館攻進30分，但在泰那開啟「得分模式」下，終究功虧一簣。泰那全場命中8球三分，狂轟41分，連同賀斯福的22分，帶領永倫以92：78輕取對手，錄得2連勝。

熱身時段發生一段「插曲」，籃框後的大鐘突然墜落，玻璃散落一地，令比賽延遲10分鐘開始。永倫王牌泰那手感發燙，首節已投進3球三分，兼剷籃博得「and 1」，獨取14分，一度拉開13分差。但飛鷹洋將百德新里挺身而出，也在外線回贈3支冷箭，追成24：31。

飛鷹今仗迎回美籍外援奧斯汀，他在次節單手鋤樽，再與百德新里、蘇志樂和韋子才大灑「三分雨」，打出20：7的攻勢。不過，永倫靠著賀斯福主宰內線，很快扳回49：46的優勢回更衣室。換邊後，泰那和賀斯福持續攻城略地，合力攻進19分，反觀飛鷹進攻停滯，僅靠奧斯汀的罰球「止血」，被拉開到56：73，令第四節淪為「垃圾時間」。

泰那全場命中8球三分，狂轟41分，賀斯福貢獻22分。其實飛鷹三分雨勢更猛，全隊投進12球三分，百德新里和蘇志樂佔了其中7球，但落敗原因還是兩個字——泰那。「就是泰那啊。他是很出色的球員，我們防守必須做得更好。」奧斯汀說。

奧斯汀因早前未完成防疫要求，未有參加銀牌，這是他兩年來首場甲一：「回到球場真的amazing。我會做個好領袖，協助年輕隊友。」他指隊友表現拼博，今季目標是打進季後賽：「相信我們可以make noise。」