紐卡素開頂薪簽連格　曼聯放唔放人？

英國傳媒披露，紐卡素明年1月擴軍，消息指佢哋睇中曼聯28歲中場連格，並打算開出隊內頂薪20萬鎊周薪，肯定成為球隊重心，早前有消息稱曼聯與連格續約談判已破裂，「紅魔鬼」會否趁機出售套現？

傳媒人Ian McGarry在一個論壇爆料，他透露紐卡素睇中連格，而該會開出嘅20萬鎊周薪，屬於紐卡素現時隊內嘅頂薪，比現時陣中最高薪球員米基爾阿米朗嘅10萬鎊周薪多1倍，換句話講，「連皇」若然答應過檔，將會成為紐卡素頭號球星。

除此之外，紐卡素在冬窗簽入連格，願意支付一筆轉會費，此舉令曼聯放人機會增加。因為早前有消息稱，曼聯與尚餘半年合約嘅連格進行續約談判，表示因為簽入C朗拿度及查頓辛祖等高薪球員，令球隊支出大增，因此向連格提出減薪續約條件，連格已告拒絕。

連格更表明，為入選英格蘭大軍出戰世界盃，希望在聯賽有穩定上陣時間，而他在曼聯長居後備，因此已決定等待明夏約滿以自由身離隊，曼聯為減少損失，極可能在明年1月將他出售。