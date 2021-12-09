新世界維港泳　教練畀貼士　資深泳手分享心得

新世界維港泳將於本周日（12月12日）舉行，今屆賽事參賽人數達到1500人，泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至尖沙咀星光大道的終點，由於今屆採用全新路線，究竟各泳手應該如何準備？比賽期間又有甚麼重點要注意？港隊游泳馬拉松教練麥浩然提供「貼士」，各位參賽者要留意嘞！

或者有人會以為，賽前「加操催谷」一下能提升狀態，以爭取好表現。但麥教練就提醒各參加者，賽前幾日其實不宜特別增加訓練量：「按平常訓練量就可，以免身體勞損。」至於比賽當日，當然要有足夠的體能啦！他表示：「比賽日謹記吃早餐，以澱粉質為主，如麵包、香蕉、麥皮等，切忌油膩食物。」到了現場就要爭取時間，先做活動量較大的熱身運動，如緩步跑及原地輕跳等，然後全身拉筋。

由於今年氣溫較清涼，參賽者不宜太早脫下衣物，另外要保持熱身，直至下水。麥教練又指維港海浪一向不大，而水流是由西向東，故參加者不宜直線游，「最初可稍為向左，半程後，就會變成順流而游，水流成為助力至終點。」

對於初游者，麥教練教路他們最好先認清楚對岸建築物，跟著前面選手，減少水阻及迷失方向的機會。到完成比賽後，就要先沖身，再補充暖，並進食富蛋白質的食物，以及做舒展運動。

另邊廂，擁有多年參賽經驗的資深參加者李成添，也分享了一些心得，他表示今年的泳線改變了，認為風景更美好，也認為對賽事也有好處，參加者在海中有更高的建築物作為方向標。由2011年開始，每年均有報名參加的他，給自己的目標是在20分鐘內完成。