歐霸晉級名單出爐　李斯特城戲劇性出局

歐霸盃分組賽周五(10日)凌晨煞科，晉級名單全部出爐，焦點嘅C組賽事出現戲劇性結局，李斯特城作客拿玻里唔輸就確保前2名，但佢哋激戰下以2比3輸波；本來同組莫斯科斯巴達如果喺另一仗對歷基亞失分，「狐狸」亦可以晉級，但歷基亞竟然喺97分鐘12碼宴客輸波，注定李斯特城只得第3名，將會降格踢歐協聯附加賽。

賽前有7名球員確診新冠肺炎嘅李斯特城，今場早段即被拿玻里打爆，阿當奧拿斯4分鐘為主隊先開紀錄，艾利夫艾馬斯24分鐘射成2比0；李斯特城之後大反撲，半場前即由莊尼伊雲斯同賀爾追成2比2。換邊後李斯特城防線繼續犯錯，53分鐘走甩艾利夫艾馬斯再度落後，客隊之後有占士麥迪臣近門射中柱，最終以2比3落敗。

同組另一仗莫斯科斯巴達作客歷基亞，如果和波嘅話李斯特城若可以第2名出線踢附加賽，莫斯科斯巴達早段入波領先，但歷基亞去到補時7分鐘博到12碼，但比赫特操刀宴客，最終莫斯科斯巴達以首名出線16強，拿玻里就次名踢附加賽，李斯特城就跌落歐協聯賽事。

歐霸盃晉級名單全部誕生，英超球隊韋斯咸雖然主場0比1不敵薩格勒布戴拿模，仍然以首名身份晉級，同里昂、摩納哥等直接進身16強(見表)；至於附加賽名單亦強隊林立，除咗巴塞隆拿等8支歐聯「空降」球隊外，拿玻里、拉素、皇家蘇斯達、格拉斯哥流浪等都要透過附加賽爭16強席位，勢必上演連場硬仗。

<歐霸晉級名單>

●晉級16強球隊

里昂、摩納哥、莫斯科斯巴達、法蘭克福、加拉塔沙雷、貝爾格萊德紅星、利華古遜、韋斯咸

●附加賽球隊

‧小組次名：格拉斯哥流浪、皇家蘇斯達、拿玻里、奧林比亞高斯、拉素、布拉加、貝迪斯、薩格勒布戴拿模

‧歐聯空降：RB萊比錫、波圖、多蒙特、舒列夫、巴塞隆拿、阿特蘭大、西維爾、辛尼特