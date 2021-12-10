【英超爆疫】熱刺鬥白禮頓改期　賽程大亂

近日大規模爆發新冠肺炎嘅熱刺，繼原本周五(10日)凌晨歐協聯對雷恩一仗改期後，周日(12日)作客白禮頓嘅英超亦落賽延期，下周五(17)作客李斯特城一仗亦未知可唔可以如期舉行。由於熱刺早前對般尼已因風雪取消，令熱刺喺重賽安排上遇上極大問題，賽程大亂。

據報有8名球員同5名職員確診嘅熱刺，周五發出聲明表示：「由於隊內多人確診，同英超賽會商議後，熱刺證實周日對白禮頓嘅聯賽將會改期，連同另一場受影響嘅歐協聯賽事，我哋會盡快通知球迷最新安排，亦要為對雷恩同白禮頓球迷造成嘅不便致歉。」

熱刺取消歐協聯賽事引起唔少爭議，雷恩喺賽事正式取消後再度發聲明，要求重賽安排要尊重公平原則，同組嘅維迪斯同樣發出聲明，批評熱刺一仗改期造成不公。由於維迪斯同熱刺喺G組同分爭奪次名，而且賽前得失球只差2球，熱刺延期令佢哋可以睇住維迪斯嘅戰果嚟踢，維迪斯周五就以3比1擊敗梅拿。

另外，歐洲足協規定分組賽要喺2021年結束前完成，但熱刺今個月所有周中都已安排比賽，而雷恩亦喺今個月22號開始進入歇冬期，一直去到明年1月9日先至復賽。