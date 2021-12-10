好波獻給你　噴射機係大娛樂家

周五(10日)下午澳職賽事，紐卡素噴射機主場硬撼威靈頓鳳凰。噴射機今季入得又失得，鳳凰開咧後3仗聯賽都有失波，加上近年碰頭旺大手交易，大盤[2.5球]可取。(無綫myTV SUPER周五下午4時45分直播)

鳳凰場場有失波

雖然噴射機今季3仗聯賽仍未打開勝利之門，但踢法進取充滿娛樂性。連同澳足盃在內，噴射機近4仗全開3球或以上，包括近2仗聯賽逼和西悉尼流浪者及FC悉尼2:2，其中上仗面對FC悉尼，開波30分鐘已落後2球的劣勢下，噴射機未有氣餒，易邊後憑華倫天奴尤爾梅開二度搶回1分，韌力十足，這名前鋒開季後累積3球，位居射手榜榜首，腳風甚順。

另一邊廂，鳳凰開咧後3仗聯賽，取得1勝1和1負，包括打和榜首FC麥克阿瑟1:1，從印度超回流的英格蘭中鋒加利賀柏，今季亦已開齋，極速入局。不過鳳凰3仗聯賽場場有失波，共失4球，防守欠穩，兩軍近5次正面交鋒，亦有4次開3球或以上，鬥攻格局捧入球大[2.5球]。

直播表

周五4:45pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周六1:30am 德乙 史浩克04 Vs 紐倫堡

on.cc東網

周六3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 森多利亞

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周六4:00am 英超 賓福特 Vs 屈福特

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周六4:00am 西甲 馬略卡 Vs 切爾達

Now 632

周六4:00am 法甲 南特 Vs 朗斯

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