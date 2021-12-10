隊友+對手變愛將　36歲A楊成謝拉特心腹

謝拉特上月成為阿士東維拉領隊之後，重遇昔日對手兼前英格蘭國家隊隊友艾舒利楊格(A楊)，呢位36歲左翼衞寶刀未老，近4次上陣貢獻2次助攻，「謝老四」都畀佢嘅表現征服，表明呢位老將值得穩坐正選。

艾舒利楊格喺2007至11年效力阿士東維拉期間打出名堂，當年佢踢翼鋒，其後獲曼聯傳奇主帥費格遜睇中，收歸旗下，效力紅魔鬼長達9年，上年1月轉投國際米蘭，有份協助球隊奪得上季意甲冠軍。

雖然艾舒利楊格年紀唔細，但體能仍然非常好，今季返回維拉後，司職左翼衞，助攻助守完全難唔到佢。謝拉特執教維拉首仗，全靠艾舒利楊格後備上陣，踢到84分鐘助攻奧尼屈堅斯打開紀錄，先至可以旗開得勝。

跟住對水晶宮一役，艾舒利楊格正選上陣，踢咗15分鐘就貢獻助攻，幫球隊全取3分，佢亦成為英超史上最多助攻嘅維拉球員，有42次。

謝拉特對於艾舒利楊格讚不絕口：「由我第1日步入維拉大門，就見到楊格專業一面，佢訓練落力、態度認真，我同佢做過國家隊隊友，知道佢嘅實力，至今仍然保持水準。」

阿士東維拉將於周六(11日)晚英超作客利物浦，艾舒利楊格或會成為球隊搶分關鍵人物。