菁英盃　東方龍獅要晉峰擺低晒3分？

周六(11日)「菁英盃」於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，頭場下午4時30分鳴笛由東方龍獅火併晉峰，東方若要爭取衞冕，今仗面對久疏戰陣的「粉紅兵團」，正是機會搶分鞏固榜首位置；尾場晚上7時展開，冠忠南區惡鬥標準流浪，兩軍今季實力均有所提升，為爭上前列位置，相信會盡遣精銳各不相讓！

東方龍獅上仗擊敗港會，繼續成為「菁英盃」唯一不敗之師，於積分榜領導群雄，然而主教練盧比度（Chino）卻未敢過於自滿：「唔會太留意積分榜，因為球季仲有漫漫長路，反而我更加注重年輕球員喺每星期嘅進步，同希望建立到球隊風格。」

東方雖然曾於聯賽大勝晉峰4比0，惟Chino認為對手捱過多名球員輪流受傷及停賽的困局後，目前已逐漸站穩陣腳，上仗「足總盃」更與理文鬥得難分難解，可見這支「粉紅兵團」實力不容小覷，會提醒球員切勿輕敵。陣容方面，Chino透露今仗「菁英盃」賽事會繼續輪換；另外U18中場兼副隊長黃偉駿，亦剛獲提拔升上一隊，但僅屬跟操性質。

晉峰上仗被理文補時絕殺，無緣進身「足總盃」4強，總教練何信賢坦言球員難免氣餒，但深信上仗的出色表現，能為球隊注入強心針：「第一次對強隊90分鐘內無失波，係好大進步，希望佢哋知道原來可以同強隊拉近距離，延續番個信心。」

即將在9日內於「菁英盃」兩戰東方龍獅，「何Sir」笑言感覺有點奇怪，惟他表示球隊目前正經歷7場不勝的頹勢，今仗必定全力而赴，希望全取3分，藉此穩定軍心。陣容上晉峰暫時只得佐敦布朗一名傷兵，其餘球員皆可候命。