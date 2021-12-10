菁英盃　冠忠南區標準流浪鬥入波？

周六(11日)「菁英盃」於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，頭場下午4時30分鳴笛由東方龍獅火併晉峰，東方若要爭取衞冕，今仗面對久疏戰陣的「粉紅兵團」，正是機會搶分鞏固榜首位置；尾場晚上7時展開，冠忠南區惡鬥標準流浪，兩軍今季實力均有所提升，為爭上前列位置，相信會盡遣精銳各不相讓！

尾場冠忠南區迎戰標準流浪，南區早前於「足總盃」首圈與傑志鬥足120分鐘，最終雖然出局收場，但主教練列文認為球員已盡全力：「冇辦法喺90分鐘內贏波係有啲失望，但球員嘅表現唔可以被抹殺。」

過去幾場均以同一陣容應戰的南區，今場或會作出變動，列文認為是讓其他球員爭取表現的好機會。唐道碧上場已復出，至於川瀨浩太亦開始參與操練，惟列文認為此子仍需時間重拾狀態。流浪獲巴辛回巢後，今季火力大增，列文直言南區需嚴加提防：「流浪壓上進攻時會出動唔少兵力，亦證明有能力喺任何對手身上爭取『士哥』，一定要小心。」

標準流浪上場1比6大敗予傑志，守衞林遼太更因領紅要「坐波監」。教練賴嘉輝強調上場賽果未足以反映球隊的防守力：「頭兩球失波比較在意啲，尾嗰幾球好難避免，始終落後緊又打少個，希望班球員唔好失信心，其實嗰場形勢唔係咁差。」他希望藉着今場演練本月26日對傑志的「足總盃」4強，但考慮到「菁英盃」有空間讓更多年輕球員落場累積經驗，因此今仗會讓部分主力休息。

「賴Sir」提到南區在杜度及盧斯安奴等球員加入後，後防更加穩健，但球隊今場有信心可與之較勁：「我哋上季都曾經喺佢哋身上攞到甜頭，同埋我哋對南區前場球員特性都好熟悉，相信有利我哋部署。」