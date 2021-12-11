馬迪爾向曼聯攤牌　要求下月轉會

近年長居後備嘅曼聯前鋒安東尼馬迪爾，終於忍無可忍，向紅魔鬼攤牌，要求下月轉會市場重開後離隊，佢嘅經理人亦承認呢位26歲法國國腳去意已決，即將同會方談判轉會問題。據悉，巴塞隆拿、祖雲達斯、紐卡素都有意簽入安東尼馬迪爾。

安東尼馬迪爾2015年由摩納哥加盟曼聯初期，曾經有唔錯表現，甚至被譽為「新亨利」，但近年水準每況愈下，其懶於跑動嘅消極態度，最為人詬病，一直不獲前主帥蘇斯克查重用，今季上陣時間進一步減少，僅於英超上陣7次，其中只有2次踢正選，入咗1球，而6場歐聯更加僅踢咗67分鐘。

仍有3年合約在身嘅安東尼馬迪爾對於長坐冷板，已經心灰意冷，希望趁下月轉會市場重開，另覓出路，佢嘅經理人林保利接受英國傳媒訪問時話：「馬迪爾好需要比賽，佢唔想再留隊，我會代表佢同球會傾有關問題。」

曼聯由新帥蘭歷克執教2場比賽，馬迪爾都冇份上陣，表面上話佢膝部有傷，但其實眾所周知，蘭歷克採取逼搶踢法，需要球員不斷跑動壓逼對手，馬迪爾「漫步式」踢法，明顯同蘭歷克嘅戰術背道而馳，相信佢自知留隊一定冇運行。

英國《每日郵報》指西甲球隊巴塞隆拿上月已經向曼聯查詢簽入馬迪爾嘅可能性，因為阿古路心臟有問題，需要長抖，「美斯接班人」安素法迪受傷患困擾，後備前鋒盧克迪莊表現低迷，急需要簽入前鋒，但巴塞隆拿陷入財困，最多只能借用馬迪爾。

祖雲達斯亦計劃收購前鋒，安東尼馬迪爾屬於5位目標人選之一，至於紐卡素希望簽入馬迪爾，提升實力打護級戰，佢最終花落誰家，下月或有答案。