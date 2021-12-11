曼聯魔性澎湃　打雀上盤食得出

周日(12日)凌晨英超尾場，曼聯作客「金絲雀」諾域治，尋求聯賽兩連勝。「紅魔」曼聯進入新時代，德國籍教頭蘭歷克接過帥印後，上場聯賽取得開門紅，今場演出肯定再進一步；諾域治近3次聯賽對曼聯輸晒，而且今季對Big 6全敗，當中4場輸2球或以上，曼聯作客讓一球、球半，照捧上盤。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

曼聯喺前領隊蘇斯克查被炒、卡域克做暫代領隊時已甦醒，對維拉利爾、車路士及阿仙奴獲2勝1和。到蘭歷克上任，聯賽主場小勝水晶宮1比0，係球隊自4月15日以來，首次於主場賽事零封對手。

蘭歷克上任後，「紅魔」嘅前場逼搶戰術相當奏效，「4222」踢法令球隊可於對手攻到防線之前，已經擠壓對方嘅控球空間，變相減低後防壓力，相信對住實力較弱嘅諾域治，亦可輕鬆保持不失。事實上，蘭歷克為今場聯賽依然作出認真安排，上場歐聯刻意大輪換，因此「紅魔」爭勝決心不用懷疑。

諾域治態沉遇強即屈

包尾嘅諾域治於上月聘請前維拉領隊甸恩史密夫執教，首戰贏波後又打回原形，近3場聯賽只得2和1負，只射入1球，而且今季對熱刺、利物浦、曼城、車路士同阿仙奴都吞蛋，除咗對「兵工廠」僅敗1球，其餘都係淨吞3蛋或以上，實力上有明顯差距，今場但求輸少當贏。

直播表

周六2:05pm 澳職 西部聯 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC麥克阿瑟

無綫85台

周六8:30pm 英超 曼城 Vs 狼隊

Now 621

周六8:30pm 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 高雲地利

有線661、601台

周六9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 利雲特

Now 632

周六10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 緬恩斯

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 阿士東維拉

Now 621

周六11:00pm 英超 車路士 Vs 列斯聯

Now 622

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 修咸頓

623-Now 623台

周六11:00pm 英冠 西布朗 Vs 雷丁

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 艾拉維斯 Vs 基達菲

Now 632

周日凌晨零時 法甲 比斯特 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周日1:00am 意甲 威尼斯 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日1:30am 英超 諾域治 Vs 曼聯

Now 621、611

周日1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 艾爾切

Now 632

周日3:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs AC米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 畢爾包 Vs 西維爾

Now 632

周日4:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 紐約城

Now 639