皇馬「小雲」大爆發：下次金球獎屬於我

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞今季表現大熟大勇，為「銀河艦隊」各項賽事上陣22場，射入12球及7次助攻，唔夠半季已經創出個人職業生涯，單季最多入球紀錄。呢位21歲巴西國腳表示，只要保持現時水準，將來可以奪得金球獎。

雲尼斯奧斯祖利亞被西班牙《阿斯報》問到將來有冇機會獲得金球獎時，佢話：「我必須向呢個目標努力，保持勇態，為皇馬踢出漂亮足球，如果我可以繼續咁樣踢，當然可以奪得金球獎，但對我來講，為球隊贏波先至最重要，我要喺呢度捧更多冠軍。」

「小雲」亦趁機發表效忠宣言，話希望一直效力皇馬，唔好為佢定下任何轉會費價錢。根據外媒報道，雲尼斯奧斯祖利亞身價值1.5億歐元，同艾寧夏蘭特、菲爾科頓，並列最高身價嘅23歲或以下球員。

雲尼斯奧斯祖利亞2018年夏天，正式由法林明高加盟皇馬，當年被捧為「新尼馬」，但前3季表現未如理想，埋門把握力更成為最差一環，但經過磨練後，今季入球數字大增，喺聯賽已經有10球進帳，僅比隊內首席射手賓施馬少2球，亦比自己前3季西甲入球總和仲要多。

由於賓施馬有傷在身，皇馬下周一(13日)凌晨西甲「馬德里打吡戰」主場對馬德里體育會，靠晒雲尼斯奧斯祖利亞數胡。