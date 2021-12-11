率領維拉倒戈紅軍　謝拉特回歸晏菲路冇面畀

周六(11日)晚英超重頭戲，利物浦主場迎戰阿士東維拉，昔日紅軍「神奇隊長」謝拉特重返成名地晏菲路球場，但角色已轉變為維拉領隊，倒戈鬥母會，絕不能留情，以擊敗對方為己任，但維拉實力始終同對手有差距，難有爆冷機會。利物浦獲得聯賽4連勝，合共轟入13球，表現勢如破竹，逼搶踢法充滿侵略性，往往先下手為強，近5場聯賽主場有4次上半場領先，維拉防線欠穩，預料無力招架，直取利物浦半場主勝。(Now 621周六晚11時直播)

今場被指係謝拉特嘅「考牌戰」，要證明自己嘅領軍能力，以準備將來回歸，擔任「紅軍」主帥高普嘅接班人。

不過，謝拉特眼前呢份「試卷」程度非常深奧，因為利物浦喺高普執教下，目前正處於顛峰狀態，現時僅以1分之微，屈居榜首曼城之下，而且「紅軍」攻力更冠絕英超，15戰有44球進帳，比曼城更多12球，可見呢支老牌勁旅火力實在驚人。

利物浦開火捧半場主勝

利物浦嘅成功，皆因高普崇尚前場壓迫踢法，截到波後立即採取快速反擊，比賽中不斷創造攻勢，造就前鋒穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、迪亞高祖達等入球停不了。

「紅軍」主場出擊更加肆無忌憚搶攻，近兩場英超主場都大勝對手4比0，其中對修咸頓一役，上半場已經領先3球。由於利物浦上場歐聯只屬例行公事，多位主力獲得休息，養精蓄銳應付今場英超，預料會繼續以「搶韁」踢法，力爭盡快奠定勝局，以免夜長夢多。

維拉由謝拉特接手執教後，成績的確有改善，其中佢嘅昔日對手兼前「三獅兵團」隊友艾舒利楊格更加幫到手，呢位36歲左翼衞寶刀未老，近4次上陣貢獻2次助攻，令謝拉特讚不絕口：「由我步入維拉大門，就見到楊格專業一面，佢訓練落力、態度認真，我同佢做過國家隊隊友，知道佢嘅實力，至今仍然保持水準。」

雖然維拉近4場聯賽取得3勝1負，但3場勝仗對手係實力較弱嘅白禮頓、水晶宮，以及今季表現嚴重下滑嘅李斯特城。維拉對曼城一役，上半場已落後0比2，可見佢哋實力同前列勁旅相距甚遠，預料今仗上半場都擋唔住利物浦強攻，要半場主勝。