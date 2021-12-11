菁英盃　費利浦薩入12碼　晉峰補時逼和東方龍獅

周六（11日）「菁英盃」於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，頭場由東方龍獅面對晉峰，東方憑艾華頓入球領先上半場，但費利浦薩補時階段搏得十二碼，兼親自射入，替晉峰以1比1逼和東方龍獅。

東方龍獅「菁英盃」至今未嘗一敗，今仗排出強陣，3名U22球員包括鐘凱文、孫銘謙及王力威，而外援杜華利、馬高斯及艾華頓亦悉數在陣，隊長續由黃梓浩擔任。

至於晉峰陣容變動不大，門將羅澔陽續把守最後一關，葉卓文與艾拔簡勞鎮守後防，何思哲及紀思昊則復任正選，與費利浦薩及迪亞高負責攻堅。

賽前稍被看低一線的晉峰，開賽初段先有埋門機會，迪亞高放直線予何思哲，被門將鍾凱文快步出迎解圍。12分鐘費利浦薩禁區外推順起腳，僅僅掠門而過。東方隨後站穩陣腳，3分鐘後率先打開紀錄，杜華利傳出直線，艾華頓力壓葉卓文射破羅㵆陽十指關，東方領先1比0。晉峰失球後積極反撲，但迪亞高禁區外勁射，被鍾凱文飛盡撲出底線。東方之後繼續佔優，35分鐘慘食詐胡，杜華利開出角球，馬高斯一度將皮球送入網，但被罰衝門在先，入球無效。42分鐘艾華頓妙傳，王力威第一時間盪射，門將羅㵆陽甩手，林恩許補射但來遲一步，半場東方領先1球。

易邊後晉峰出現黃金機會，胡晉銘後場斬波省中人反彈，何思哲單刀卻未能好好把握，臨起腳之際被門將鍾凱文飛身擋走，而鐘凱文之後更因傷退下火線，由廖富源入替。晉峰下半場不斷搶攻，66分鐘林富貴遠射，被廖富源接實。東方直至70分鐘才出現具威脅攻門，亞歷斯祖右路傳中，孫銘謙二傳，米基爾後上勁射斜出。比賽尾段晉峰傾力反撲，82分鐘為晉峰上演告別戰的羅浩賢傳中，黃偉國被對手力壓下頂高。3分鐘後林樂勤窄角度下勁射地波，同樣過不到廖富源十指關。補時階段晉峰再接再厲，費利浦薩硬闖入禁區，被胡晉銘撞跌，球證直指12碼，費利浦薩親自操刀射入，最終晉峰以1比1逼和東方龍獅，兩隊各得1分，東方繼續於「菁英盃」保持不敗之身。

對於今場球隊的表現，晉峰總教練何信賢大讚球員很專心很集中，未有輕易放棄，對此他感到很開心。羅浩賢在今場過後正式告別職業足球，對於這位球員選擇離開，直言感到可惜：「羅浩賢今季進步咗好多，甚至有機會挑戰外援嘅位置，之前佢同我講咗（選擇退出職業球壇）之後，我都思考咗好耐，我都睇住佢大，好支持佢嘅決定，多謝佢過去幾年喺晉峰嘅努力，踢佢呢個位置嘅球員喺香港好少，佢嘅離開會係球圈嘅損失。」他希望晉峰日後能培育出更好的球員，其他球員亦需要把握機會表現。

東方龍獅主教練盧比度，就直言下半場球隊有兩位年輕球員因傷退下火線，打亂了部署，他亦對U22球員的體能狀態表示擔心：「佢哋傷勢唔重，但係年輕人咁快抽筋係唔正常，我哋需要加強佢嘅訓練。」東方今場取得領先後，曾獲得不少機會擴大優勢，惟最終都未能好好把握，盧比度承認球隊仍存在門前失機的「老問題」，但表示對球隊整體表現感滿意。