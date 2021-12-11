菁英盃　告別職業足球　羅浩賢：唔捨得晉峰

周六（11日）晉峰對東方龍獅的「菁英盃」賽事，成為羅浩賢在「粉紅兵團」的告別戰，這名23歲防守中場的職業球員生涯暫告一段落，將會投身海關的他，坦言感到不捨及內疚，並希望一眾晉峰隊友能夠繼續努力，踢出球隊風格。

「職業球員係我嘅夢想，但時間係好短；好唔捨得晉峰，始終自己青年軍之後，由創會到甲組中下游，再到攞甲組第一，繼而升上超聯，成個過程都同球會一起成長，一起經歷。」不知不覺已效力晉峰6年的「浩賢」，表示原本計劃踢完今季才正式離開，然而海關的招聘程序進行得很快，令自己需要提早告別職業足球，在解釋為何做出這個決定的同時，「浩賢」亦忍不住流下男兒淚：「1、2月已經有呢個打算，但諗住踢埋今季；5月考咗體能，7、8月做埋面試，去到10月尾就收到通知正式簽約。」

為了準備踏入人生新一頁，「浩賢」剪了一頭短髮，但他坦言結束職業球員生涯這個決定，已困擾自己多時，期間一直有與何sir（何信賢）保持溝通，幸好得到其大力支持。對於突然離開球隊，「浩賢」直言會影響教練部署，自己亦感到內疚，他更點名陳敏鎧、林富貴兩名球員，希望他們能做到教練要求，盡量彌補自己位置及減低影響。

身為球隊老臣子兼上季隊長，「浩賢」同時勉勵隊友們要繼續努力、相信自己並踢出球隊風格：「可能球隊有段時間成績唔好，或者之前3場失咗14球，會畀外界話未夠班、有前無後；但我相信每個球員有能力踢得更好，要繼續勇敢用波同拼博，唔好怕輸。」

總括這一年半的職業足球生涯，「浩賢」慶幸能夠完夢，但認為自身表現僅屬中規中矩，距離最好的自己還有一段距離，因此並不圓滿。「浩賢」雖然投身海關，惟對足球的熱誠仍未熄滅，他透露待自己入班受訓23星期後，下季將復出轉戰甲組。