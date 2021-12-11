菁英盃　窿對窿！冠忠南區標準流浪齊失分

周六（11日）「菁英盃」雙料娛樂尾場，冠忠南區和標準流浪在互相均派副選落場的情況下，鬥足90分鐘仍互無紀錄，以0比0打成平手，各得1分。

兩軍今場皆讓部分主力休息，流浪的鄭子森、黎皚韜、盧兆崎，以及南區的江展民、簡嘉亨等，均獲派正選上陣，但無損雙方戰意。11分鐘南區率先發動死球攻勢，盧斯安奴抽射中楣，「肥彭」史提芬彭利拿補射告無功而還。

3分鐘後流浪憑巴辛遠射，未能威脅門將伍瑋謙。18分鐘「肥彭」接應江展民傳波，窄角度起腳又告掠門而過。受制於林遼太停賽，流浪今仗以法蘭度擔任防中，這名巴西球員33分鐘接應死球開出施頂斜出。

38分鐘，史提芬彭利拿把握流浪後防失誤，禁區內熨射，被U22門將盧兆崎化解。半場前鞠盈智接應簡嘉亨直線作二傳，江展民後上撞射偏離目標。雙方半場互交白卷。

易邊後，南區率先「撳掣」換入夏志明。54分鐘，積施利帶球入中路橫傳，佐佐木周施射偏離球門。64分鐘，鞠盈智後場大腳斬入禁區，夏志明門前嘗試將皮球改變方向，但都未能將紀錄改寫。

兩軍陷入拉鋸戰，67分鐘江展民傳中，夏志明昇起頂高。南區隨後再換鄭展龍和陳嘉宝，但未能創造出太多具威脅攻勢。末段鄭子森出波，盧均宜頭槌頂入禁區，伍瑋謙接波甩手造成門前一輪混戰，但流浪始終都未能將皮球送入網窩。

最終兩軍鬥足全場仍無入球產生，以0比0打成平手。冠忠南區現以12分位居第3；而標準流浪則以8分處於第4。

南區助教比圖賽後認為今場球隊經歷硬仗，同時對球隊能夠力保不失感到滿意：「兩隊為3分都博到最後一分鐘，今日收起杜度，由翟廷峯出任中堅，結果後者表現得好出色，成隊都守得好好。」平時較少機會出場的幾位年輕球員，今場齊齊上陣，比圖表示他們比賽狀態雖然有待改善，但表現得非常落力，教練團絕對「收貨」。

流浪教練賴嘉輝解釋下半場換入林嘉緯，是因為察覺到中場球員頻率下降，需要具經驗的球員入場控制大局，而事實亦證明這個調動奏效。雖然最終與對手打成平手，但「賴Sir」強調今場球員表現達到賽前期望：「上星期輸完畀傑志後，我哋喺訓練上集中練死球防守，今日好明顯紀律強咗好多，好開心見到球員嘅決心。」