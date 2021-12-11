菁英盃　香港U23頂得住傑志強攻？

除港超聯外，周日（12日）亦有1場「菁英盃」賽事，香港U23會於斧山道運動場迎戰傑志。「藍鳥」上場大勝標準流浪，延續各項賽事10場不敗走勢，今場對陣近況欠佳，兼受場外事件影響的香港U23，勢火力全開發動強攻，且看「港超新軍」能否抵禦強手來襲。（周日下午3時開賽）

香港U23早前聯賽曾大敗予傑志6球，今仗再次交手，主教練張健峰認為，傷愈不久的前佳聯元朗隊友基爾頓，將為己隊製造很大威脅：「佢踢法好有侵略性，又串連到中前場，佢落場會帶動到成隊傑志嘅進攻，喺我心目中佢對傑志好重要。」

繼上仗面對理文後，香港U23接下來還要挑戰傑志及東方龍獅兩支勁旅，「張峰」承認賽程困難，但樂於看見球員在過程中成長，希望他們在防守死球，以及組織攻勢時繼續進步。陣容上，鄧筵霑因累積「5黃」停賽，但畢頓則未受借用條款限制，今仗仍可披甲。

傑志上場聯賽對標準流浪以6比1大捷，惟付出沉重代價，射手丹恩奴域傷及小腿，需抖一段時間。不過，暫代主教練金東進認為，其他球員有實力填補空隙：「唔需要將佢同其他球員比較，我哋仲有安永佳、艾力士等，佢哋都具備數胡能力。」他亦透露，早前撞傷顎骨的丹尼，以及加維蘭剛復操，或未能趕及復出，而艾里奧則全面康復，今場有望重返賽場。

今季被提升上一隊的陳傲軒，之前在對港會的賽事迎來職業生涯「地標戰」，更博到12碼助球隊贏波。他憶述是役感緊張，但經過隊友的鼓勵和教練提醒後，表現愈趨淡定。這名18歲前場球員表示，自己仍有很多地方需要改進：「攞波時機、位置、望盲點頻率都要做得未夠好，要繼續同隊友學習。」