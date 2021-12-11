港超聯　港會主場鬥理文現攔路虎真身？

周日（12日）晚「中銀人壽香港超級聯賽」進行一場賽事，港會於香港足球會足球場擺下擂台，迎戰理文。力爭打開勝利之門的港會，今場挑戰希望延續不敗走勢的理文，可算是任務艱鉅，攻防大戰一觸即發。（周日晚7時30分開賽）

港會上場於「菁英盃」雖然不敵實力超班的東方龍獅，但半場時曾一度將比數追平，主教練東尼咸美頓（Tony）認為每個成就都值得鼓舞：「喺幾乎全場受壓嘅情況下，球隊成功完半場前咬住比數，對我哋嚟講就係進步。」

季初首次在「菁英盃」與理文碰頭，港會最終以1比3落敗，Tony直言對手實力無庸置疑，今場即使坐擁地頭優勢，亦會以鞏固防守為先：「理文對比賽場地可能比較陌生，但對手係職業球隊，相信唔會難倒佢哋；我哋會盡力享受比賽，亦準備好跑多兩步，希望為主場球迷演出一場『Good騷』。」主力守將湯姆哈靈頓上場傷出，但問題不大，今場可繼續候命。

由於今季較其他球隊遲加入聯賽戰團，力爭錦標的理文，必須在積分榜急起直追，雖然上場以4比0輕取香港U23聯賽「開齋」，但主教練陳曉明仍提醒球隊為搶分，今場不能掉以輕心：「上季我哋失過分畀聯賽排名較後嘅球隊，今季呢方面需要更加留意。」

今場作客「又細又窄」的港會仿真草球場，對於踢慣真草場的理文而言，亦是一大難題，但「曉明Sir」強調球隊不會因此而退縮：「球員當然對仿真草唔係咁熟習，但如果我哋自視為一支強隊，就唔可以因此而被影響，就算唔容易，我哋都係要贏。」傷兵方面，除了剛剛經歷完手術的鄭兆均今年提早收咧，洛迪古斯、列斯奧及金承龍等傷兵已順利復操，康復進度良好，或有望重返大軍名單。