何詩蓓勢如破竹　世界短池游泳賽向獎牌挺進

無容置疑，奧運兩面銀牌「女飛魚」何詩蓓憑着不懈努力已躋身世界頂級之列，在即將假阿布扎比舉行的「FINA世界短池游泳錦標賽」舞台上，她將衝擊另一項歷史，向香港泳壇史上首面世界泳賽獎牌全速進發！

總獎金達280萬美元的「FINA世界短池游泳錦標賽」將於12月16日至21日上演，賽事吸引近1000名來自44個國家及地區的泳手出席，其中24歲的何詩蓓（Siobhan）將聯同另外16名香港隊代表一齊角逐。兩年前的世界游泳錦標賽(50米)，何詩蓓在強項 200米自由泳僅以0.2秒之差獲得「梗頸四」，與獎牌擦肩而過。然而，經過兩年多時間的磨練及調整戰術後，Siobhan在連串大賽中持續勇態，特別是在ISL 200自短池項目錄得全勝，氣勢如虹。

Siobhan目前高踞今年200自短池（下同）排名第一，事實上全年6個最快200自時間中，全由她一手包辦。上月在國際游泳聯賽（ISL）季後賽兩度刷新200自亞洲紀錄（1分50秒65）的她，與史祖絲當保持的世績（1分50秒43）僅差0.22秒，其後她更在ISL決賽奪冠兼創下橫跨3季的17連勝紀錄。挾這股氣勢來到阿布扎比，要爭得獎牌的機會可謂高唱入雲，問題是獎牌的顏色而已。

按賽程顯示，日前成為Google搜尋榜「最高搜尋本地運動員」第一位的Siobhan，於周四（16日）首天賽事便會登場，香港時間下午約1時半出戰200自，同日晚上10時決賽。至於她的另一主項100自則於周五（17日）上演初賽，並於翌日決賽。