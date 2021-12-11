史達寧入英超百球　曼城弒狼豪取6連勝

周六晚（11日）英超頭場，曼城趁魯爾占美尼斯不智領紅，喺人多打人少之下，靠史達寧操刀12碼一箭定江山，取得個人第100個英超入球，於主場以1比0險勝狼隊，聯賽豪取6連勝，續居榜首。

曼城今仗繼續用無鋒陣，基亞利殊、加比爾捷西斯及史達寧不斷換位，反而最活躍係祖奧簡斯路，除咗組織攻勢，更有兩番遠射，可惜無功而還，其後佢妙傳史達寧入楔，但來遲半步被狼隊門將荷西沙亞解圍。上仗對利物浦臨尾香嘅狼隊，一直守得唔錯，但完半場前箭頭魯爾占美尼斯於中圈附近侵犯洛迪卡斯簡迪，食咗張黃牌，而佢因冇離球10碼擋住曼城嘅罰球，1分鐘內極速「兩黃一紅」被逐，一時頭腦筋上犯錯，累球隊要10人應戰。

曼城乘住打多1個優勢，下半場繼續施壓，瘋狂博得角球，壓到狼隊過半場都難，其中根度簡近頂最有威脅，已經笠過咗荷西沙亞，好彩有後衞高亞迪護空門救出。去到66分鐘貝拿度施華傳中，導致摩天奴於禁區內犯手球，令曼城博得12碼，由史達寧操刀射中間得手，幾經辛苦終於打破僵局，呢球亦係史達寧於英超第100個士哥。其後基亞利殊同貝拿度施華近射唔入，無礙「藍月亮」贏波全取3分，近6仗聯賽全勝，繼續做「1哥」。