曼聯又贏1場英超　蘭歷克創百年紀錄

曼聯「新帥效應」繼續發揮作用，喺周日(12日)凌晨英超，憑C朗射入12碼，作客以1比0擊敗諾域治，看守領隊蘭歷克執教之下，2場英超都贏波，兼保持不失球，令呢位德國「現代足球教父」成為紅魔鬼近118年以來，第1位執教首2場聯賽都保持不失球嘅新帥。

曼聯上場歐聯「例行公事」以副選應戰，僅打和年青人1比1，今仗返回英超，蘭歷克派出強陣出擊，佔盡上風，上半場已經有3次入波黃金機會，包括阿歷士迪尼斯主射罰球，被諾域治門將告魯爾撲到，再中楣彈出。其後C朗勁射，哈利馬古尼頭槌攻門，都被告魯爾神勇救出。

換邊之後，拉舒福特遠射貼柱出界，踢到75分鐘，曼聯終於打開紀錄，C朗喺禁區內，被麥斯艾朗斯拉跌，球證吹罰12碼，C朗自己操刀主射入網。曼聯之後有1次拉開紀錄嘅好機會，拉舒福特傳中，但C朗竟然離門6碼射高。

曼聯可以全取3分，門將迪基亞亦功不可沒，佢喺比賽後段2次撲出奧辛卡巴克嘅近門勁頂。曼聯繼上輪英超小勝水晶宮1比0之後，今場又以同樣比數贏波，蘭歷克成為自1903年文格拿爾之後，曼聯史上第2位執教首2場聯賽都保持不失球嘅領隊。

加上早前由卡域克領軍，以3比2擊敗阿仙奴，曼聯已經取得英超3連勝。