心臟病驚魂　連迪路夫呼吸困難傷出

曼聯喺周日(12日)凌晨英超，作客以1比0擊敗諾域治，但幾乎搞出人命，中堅域陀連迪路夫喺比賽途中，感到不適，出現呼吸困難，需要立即離場治療，令人擔心呢位瑞典國腳會步基斯甸艾歷臣、阿古路後塵，因為心臟出現問題，而令球員生涯受威脅。幸好經過初步檢查之後，域陀連迪路夫嘅情況暫時並冇大礙。

當時比賽進行到大約74分鐘，域陀連迪路夫同對手輕微碰撞之後，示意感到唔舒服，軍醫為佢治理時，佢用手接住心口位置。曼聯立即換人，由艾歷拜利入替域陀連迪路夫，佢可以自行步離球場，情況並唔算太嚴重。

賽後曼聯看守領隊蘭歷克話：「域陀連迪路夫當時出現呼吸困難，心跳亦比正常水平快，佢自己都感到震驚，現時情況尚可，將會再為佢進行檢查，希望佢可以喺周中上陣對賓福特。」

由於曼聯另一位中堅華拉尼剛復操，下場未必可以復出，如果域陀連迪路夫缺陣周三(15日)凌晨英超曼聯作客賓福特，可能要由哈利馬古尼同艾歷拜利扼守中路。

今年球壇已經發生2次球員喺比賽途中出現心臟問題，其中6月歐國盃分組賽，丹麥中場基斯甸艾歷臣突然暈倒，一度失去知覺，巴塞隆拿前鋒阿古路喺10月尾西甲對艾拉維斯，出現呼吸困難，兩人都有心律不正常問題，至今仍然無法參加比賽，希望域陀連迪路夫今次可以大步檻過啦。