佐真奴補時入12碼　車路士絕殺列斯聯

周六(11日)深夜英超，車路士苦戰之下，靠佐真奴喺補時4分鐘射入12碼，主場以3比2絕殺列斯聯，總算及時反彈。不過，車路士近3場比賽合共失咗8球，以往固若金湯嘅防線穿晒窿，領隊杜曹真係要諗諗計堵塞漏洞。

上半場26分鐘，車路士防線犯錯，馬高斯阿朗素禁區內剷跌丹尼爾占士，被吹罰12碼，拉芬夏比洛尼主射入網，為列斯聯打開紀錄。臨完場前，馬高斯阿朗素將功補過，左路傳中，助攻美臣蒙特射入扳平1比1。

換邊之後，列斯聯入波功臣拉芬夏比洛尼變成罪人，禁區內剷跌魯迪格，球證睇完VAR後判罰12碼，佐真奴主射入網，為車仔反超前。不過，踢到83分鐘，後備上陣僅2分鐘嘅謝臣赫特第一腳掂波，就為列斯聯射入成2比2。

睇見雙方即將握手言和，魯迪格喺補時又博到12碼，再次由佐真奴射入，車路士驚險全取3分。近期頻頻犯錯連累球隊失波嘅佐真奴，今場終於做齣好戲。

中堅魯迪格成為車仔近11年以來，首位單場英超博到2球12碼嘅球員，但盛傳呢位德國國腳將於明夏以自由身轉投皇馬，經此一役之後，唔知車仔會唔會出手留住佢呢。