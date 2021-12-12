希堅斯痛擊奧蘇里雲　家鄉爭標爭破二奶命

「75雙傑」希堅斯與奧蘇里雲再次碰頭，兩位桌球壇經典在蘇格蘭公開賽4強爭逐，「火箭」失去火力，全場僅打出一cue86度，4局比賽被「食蛋」，被希堅斯以6比1篤走出局，而希堅斯自2016年再次躋身自己家鄉的這個決賽，爭取在此首捧冠軍僅一步之遙。

這是46歲的「巫師」希堅斯今季六次對戰奧蘇里雲第五次擊敗對手，可說是奧蘇今季的「剋星」，開局已「起迫」先後打出一CUE76及125，一度拋離3比0，第4局6屆世界冠軍奧蘇里雲才打出一CUE86搶回一局，但「巫師」愈戰愈強，再一口氣連取三局，更不讓奧蘇有起手的機會，以64比0、74比0及98比0零封對手，最終以6比1大勝闖入決賽。

希堅斯今季先後在英格蘭公開賽、北愛爾蘭公開賽及冠中冠錦標賽連續三個決賽都飲恨，今次在自己家鄉期望可以打破「二奶命」，並爭取首奪此項錦標，早於2016年他也曾躋身決賽，但最終不敵香港天王傅家俊，屈居亞席。

「如果明天能夠獲勝，將是一個特別的日子，而比素是一個很出色的球手，我很期待，希望可以打得精彩。」已擁有31項排名賽冠軍的希堅斯，將於決賽面對比利時的比素，而26歲的比素狀態弗爆，他剛在全英賽不敵趙心童獲得亞席，在4強同樣以6比1淘汰對手，連續兩個比賽躋身決賽。