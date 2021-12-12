謝拉特爆金句　寸到奧雲無地置容

謝拉特喺周六(11日)深夜英超，率領阿士東維拉重返成名地晏菲路球場，倒戈鬥母會利物浦，雖然以0比1敗陣，但仍然成為主角，賽後英國電視台特別安排2位同樣出身於利物浦青訓系統嘅名宿科拿同奧雲訪問呢位前隊友。

其中奧雲聲稱自己最唔想返回晏菲路比賽，換來「謝老四」金句回應：「如果我踢過曼聯，咁我都會好憎返來呢度踢波。」擺明寸奧雲係二五仔，出身於紅軍，卻加盟死敵紅魔鬼，被紅軍球迷唾棄。

謝拉特身為昔日利物浦「神奇隊長」，今場首次倒戈，好多人都想知佢有乜感覺，擔任電視台講波嘉賓嘅奧雲自然都問「謝老四」呢個問題：「我哋都曾經以唔同身份，返回晏菲路，我承認自己好憎重返呢個球場對利物浦，你今場倒戈，感覺係點呢？」

謝拉特笑笑口回應：「如果我踢過曼聯，咁我都會好憎返來呢度踢波。」結果令到現場嘅科拿同電視台其他人士哄堂大笑。

奧雲1996至2004年效力利物浦，屬於當年最天才橫溢嘅射手，備受紅軍球迷愛戴，但佢卻選擇轉投皇馬，結果僅1季就敗走，返回英格蘭效力紐卡素。

最令紅軍球迷不滿係奧雲2009年竟然加盟利物浦最大死敵曼聯，被視為「終極叛徒」，至今都無法原諒佢，謝拉特今次趁機寸到奧雲無地置容，勢必進一步增加佢嘅紅軍球迷心目中嘅支持度，為將來重返利物浦執教鋪路。