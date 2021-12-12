勁波繼續嚟！今晚輪到美斯表演
2021年12月12日 14:01
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(Getty Images)
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周日(12日)至周一(13日)凌晨好波連場，除咗有西甲「馬德里打吡」皇家馬德里主場對馬德里體育會之外，英超、意甲、法甲都有大戰。
其中法甲榜首巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰摩納哥，擁有美斯、基利安麥巴比等球星助陣嘅PSG喺聯賽榜遙遙領先，表現超班，但亦正因領先優勢太多，球員爭勝鬥心有所下滑，近2場聯賽都失分，不宜高估，加上PSG踢法慢熱，近5場比賽有4次上半場打和，今場再追半和。(Now 639周一凌晨3時45分直播)
PSG獲美斯等球星加盟後，法甲冠軍被視為囊中物，最大目標直指歐聯寶座。PSG喺法甲帶開後，近期放軟手腳，連續2輪聯賽和波，但仍領先第2位雷恩多達11分，球員未見有新嘅「搏殺」動力。
值得一提，上周中歐聯分組賽，儘管PSG篤定以次名出線，但仍盡數對手，以4比1大勝布魯日，基利安麥巴比同美斯未獲休息機會，齊齊正選上陣，征戰頻頻之下，體力未必能及時回復，今仗難望即時入局取得領先優勢。
至於摩納哥近期全面上力，連勝昂熱及梅斯後，近5場聯賽保持不敗，同埋近2次聯賽對巴黎聖日耳門，都成功贏波，絕對唔嘢小，即使今場作客，相信亦有力頂住半場不失。
連盃賽在內，PSG近5場4次開半場和，當中3次上半場踢成0比0，半場和值得再追。
直播表
周日3:15pm 澳職 中岸水手 Vs FC悉尼
無綫myTV SUPER
周日7:30pm 意甲 拖連奴 Vs 博洛尼亞
Now 638
周日8:00pm 法甲 里爾 Vs 里昂
Now 639
周日9:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 華歷簡奴
Now 632
周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 紐卡素
Now 621、611
周日10:00pm 英超 般尼 Vs 韋斯咸
Now 622
周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs 阿特蘭大
Now 638
周日10:00pm 法甲 雷恩 Vs 尼斯
Now 639
周日10:30pm 德甲 格雷特霍夫 Vs 柏林聯
香港國際財經台、有線661、601台
周日11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 巴塞隆拿
Now 632
周一0:30am 英超 水晶宮 Vs 愛華頓
Now 621
周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 安玻里
Now 638
周一1:00am 意甲 薩斯索羅 Vs 拉素
Now 639
周一1:30am 西甲 貝迪斯 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 卡利亞里
Now 638
周一3:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 摩納哥
Now 639
周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 馬德里體育會
Now 632、611