伊巴轟入5大聯賽300球　本世紀第3人

周日(12日)凌晨意甲，AC米蘭靠40歲老將伊巴謙莫域補時入波，作客以1比1逼和烏甸尼斯。伊巴謙莫域呢粒「救命波」，亦係佢職業生涯第300粒歐洲5大聯賽入球，本世紀球員之中，僅次C朗同美斯。

剛於歐聯出局嘅AC米蘭，頹勢未止，今場開波17分鐘就失守，被烏甸尼斯前鋒比圖比東卡射入空門。其後AC米蘭左閘迪奧靴南迪斯曾經射波入網，但因為越位在先，慘食詐胡。最終踢到補時2分鐘，伊巴謙莫域近門凌空射入扳平1比1，幫AC米蘭執番1分。

單計聯賽入球，伊巴謙莫域兩度效力AC米蘭，共合射入74球，為國際米蘭入57球，踢祖雲達斯入23球，效力巴黎聖日耳門入113球，為曼聯射入17球，加上為巴塞隆拿入16球，剛好300球，成為本世紀第3位喺歐洲5大聯賽入波達「300+」嘅球員。

另一場意甲，祖雲達斯雖然由艾華路莫拉達入波打開紀錄，但作客仍然被威尼斯逼和1比1，祖記失分之餘，仲有前鋒保羅戴巴拿受傷，可以話係「雙失」。