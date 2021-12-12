世羽賽掀退賽潮馬蓮棄戰　「鄧謝配」首圈輪空

世界羽毛球錦標賽即將在西班牙維爾瓦開打，但受到疫情及球員傷病的影響，多位星級球手紛紛退賽，繼世界一哥日本的桃田賢斗之後，里約奧運女單金牌馬蓮亦忍痛放棄在家鄉出戰這項本季羽毛球最後一項重要大賽。

繼日本的桃田賢斗、中國的陳雨菲及印尼全隊紛紛退賽，三屆冠軍的西班牙馬蓮已急不及待重返戰場，奈何因為膝傷康復仍需多一點時間，她在社交網亦宣布放棄爭逐：「其實精神上已經為復出準備，但希望身體復原上可以再好一點，團隊與我經商討後決定不參加世錦賽。」然而馬蓮期望可以在明年二月正式復出:「我們不想設定一個日子，希望膝傷要百份百康復及準備才會回來。」馬蓮是上屆里約奧運金牌得主，然而因傷患而錯過了東京奧運及印尼的大師賽。此外，2017年世界冠軍日本的奧原希望，則因為擔心歐洲新冠疫情的問題而放棄角逐。

至於香港則派出12人參戰，近期狀態大勇的混雙組合鄧俊文／謝影雪與兩位男單主力伍家朗及李卓耀分途出擊，世界排名第7的鄧謝配首圈輪空，次輪將面對中華台北及蘇格蘭的勝方，而伍家朗及李卓耀則分別為男單8號及13號種子，二人被編下半區，伍家朗首圈面對印度的古馬，如順利晉級有機會於8強遇上東京奧運金牌得主丹麥的安賽龍，而李卓耀首圈則對美國球手。