菁英盃　傑志副選出擊4比1贏香港U23

傑志陳晉一(中)在兩名香港U23球員殺到前起腳。 (黃雋謙攝)

「菁英盃」周日（12日）假斧山道運動場舉行賽事，傑志受制於部分主力受傷，今仗派出副選作戰，仍以4比1擊敗有謝家榮復出的香港U23，並以1分之差壓過東方龍獅，升上榜首。

受惠於東方龍獅周六（11日）賽和晉峰失分，傑志今仗贏波便升上榜首，但「藍鳥」派出18歲的陳傲軒和曾以行擔正，火併有謝家榮重回正選的香港U23。

「藍鳥」借將畢頓因未受迴避條款約束，今仗以正選姿態倒戈，惟僅戰2分鐘便因傷退下火線。傑志主力前鋒丹恩奴域上場聯賽受傷，今場缺陣，但未損「藍鳥」戰鬥力，11分鐘陳肇鈞便接應羅梓駿傳中，一控一射破網，助傑志早段領先。

傑志其後繼續施壓，19分鐘巴爾拿中路放冷箭，謝家榮撲出不遠，趙聡悟門前頭槌補中得手，連續兩場有波入之餘，更助球隊領先2比0。33分鐘，陳晉一壓前出動「私家Cue」右腳熨射，收死謝家榮入網，助傑志取得3球優勢返入更衣室。

為嘗試扭轉敗局，香港U23半場換入羅曉聰，收起黃威，但形勢依然在傑志的一邊。51分鐘巴爾拿罰球直射，但遠遠偏離目標。但5分鐘後，安永佳遂接應基爾頓傳中，楔贏前柱頂成4比0。

U23今場攻勢寥寥可數，其中一次吳文希殺入禁區窄位施射僅中網側；另一次在66分鐘，陳潤潼壓上前場遠射柱邊出界。遙遙領先的「藍鳥」，進一步收起常規球員，換入于楊、張廣然和潘沛軒。

香港U23及後扳回不少形勢，66分鐘吳文希接應陳潤潼傳中起腳僅僅斜出。74分鐘後備入替的黃智康殺入禁區博到12碼，超齡球員羅曉聰冷靜射入「破蛋」。

「藍鳥」末段換入杜馬思和謝家強穩定戰局，並成功保住4比1勝果至完場。最終傑志順利擊敗香港U23，在積分榜壓過東方龍獅，登上榜首。

傑志今仗4比1大勝對手，暫代主教練金東進（Kim）否認球賽易應付，並讚揚年輕球員發揮。全取3分後傑志以16分登上「菁英盃」榜首，Kim樂見球隊大部分球員都有貢獻其中，又對球隊能夠長時間保持高水準感滿足。另外，他透露前鋒丹恩奴域下周復操，如康復進度理想，相信可趕及月尾對標準流浪的「足總盃」4強。

18歲中場陳傲軒今場作戰61分鐘，他對其今季第二次上陣的表現感滿意：「今場踢啲波都放膽咗，中前場球員就係要創造入球機會，放膽向前畀波係一個好開始。」

香港U23主帥張健峰透露，早段傷出的畢頓拉傷大腿後肌，另外中場郭子堦搶球時疑頭撞巴爾拿膝頭，更出現失憶的情況，二人已被送院檢查。球隊上半場失3球，「張峰」表示在黃威和林樂賢一同出場時，防守能力不足，因此下半場要作出調動。

U23近4仗全敗，更狂失14球，張健峰指曾向高層提出增兵，但得到的回覆不太正面，球隊唯有善用原有人腳，在位置編排上作調整。U23下場已是明年元旦對東方龍獅，對於將面臨逾兩周空窗期，他稱會善用時間改善球隊的不足：「一路Keep住訓練，會喺體格上加強，呢兩星期希望畀啲計劃班球員做。」