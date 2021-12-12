菁英盃　謝家榮「U23醉酒事件」後首開腔回應

香港23歲以下代表隊早前在日本出賽期間爆出醉酒醜聞，事件鬧上日本足協及香港足總。惟事隔兩個月一直未見足總作出後續追究，周日（12日）「菁英盃」賽事，被外界指為涉事者之一的謝家榮重返香港U23正選名單，賽後受訪時指「事件畢竟過咗一段時間」，足總會有其處理程序。

周日（12日）「菁英盃」傑志於斧山道運動場對香港U23，被坊間指為醉酒事件主角之一的謝家榮，失落數場賽事正選席位後，今場終於復出把關。惟香港U23上半場早早連失3球，下半場才拾回比賽節奏，並成功破蛋，最終以1比4不敵「藍鳥」。

賽後香港U23主教練張健峰受訪時直言，謝家榮「有受事件影響」，其心態亦需要時間調節。「家榮」則解釋早前失落正選是因為受傷，並非與醉酒風波有關：「我自己覺得唔係好關事，因為之前右肩頭有少少舊患，好番後『張Sir』覺得我狀態未夠，今日對傑志出番嚟，覺得狀態冇咩問題。」

被問到自己作為港隊U23的球員兼隊長，對醜聞有何看法時，他這樣回應：「當然會唔開心，但件事畢竟過咗一段時間，足總亦都有佢嘅處理程序，球會內部都有處理方法，做球員當然係Focus喺比賽。」他再強調，後續追究應留待足總公布：「可能足總遲啲會有安排，到時大家都會知。」