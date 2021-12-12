馬德里打吡「傷鋒」　再追細盤

西甲周一(13日)凌晨上演「馬德里打吡」，皇家馬德里主場迎戰上季盟主馬德里體育會。皇馬目前喺聯賽榜一枝獨秀，優勢明顯，和波都冇壞；施蒙尼領導嘅馬體會，踢大戰向來防守至上，預料今場雙方都會以靜制動，中位數2.5球入球細值博。（Now 632及611周一凌晨4時直播）

皇馬喺西甲連贏6場，上仗歐聯又以2比0淨勝國米，教練「肥安」安察洛堤為防線注入紀律性，大大提升穩健程度；「雙中堅」艾達米列達奧同阿拉巴完全取代已離隊嘅沙治奧拉莫斯同華拉尼，「中場3寶」莫迪歷、卡斯米路同卻奧斯愈踢愈醒神。

不過皇馬今仗進攻方面略有隱憂，於西甲射手榜領先嘅賓施馬將會因傷缺陣，冇咗呢位法國國腳壓陣，「銀河艦隊」攻力勢必下降。但用另一角度去睇，既然皇馬即使打和失兩分，亦唔會對爭標路造成太大影響，預計今場唔會勉強搶攻，以免被馬體會有機可乘，導致喺今場打吡戰冇分落袋咁失威。

肥安施蒙尼防守大鬥法

馬體會周中歐聯作客波圖火藥味十足，兩隊合共有3人被逐，最終馬體會力戰贏3比1，出線16強。馬體會球員搏晒命後上晉級，耗力甚大，加上射手蘇亞雷斯受傷今仗缺陣，攻力再打折扣，作客巴拿貝球場絕對唔易踢，預計佢哋會先鞏固防線，避免同皇馬硬碰。況且馬體會教練施蒙尼一向係防守專家，近5次對皇馬都好少入波，5場總入球全開2球或以下，今仗追入球細係明智之選。