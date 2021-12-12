港超聯　3球輕取港會　理文聯賽兩連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）上演一場賽事，港會於香港足球會球場迎戰理文。結果憑年輕翼鋒張憙延成功取勝功臣，上下半場各入一球，個人梅開二度，理文以3比0擊敗港會，取得聯賽兩連勝。

港會今場繼續有霍斌仁缺陣，湯姆哈靈頓與菲杜化組成中堅組合，麥美倫、莊馬仕及隊長喜比特坐鎮中場，為箭頭人物里奧提供支援；理文方面，杜查祖利亞繼續領銜鋒，基華尼頓及張憙延負責兩翼側擊，中場顏樂楓復任正選，洛迪古斯和列斯奧重返大軍暫列後備。

理文今場開局就反客為主，6分鐘，曾錦濤後上右路傳中，張憙延近門撞入，火速為客隊先拔頭籌。12分鐘，理文中場搶截成功，杜查祖利亞起腳被港會守將擋出。理文領先後，開始控球在腳，並逐漸控制戰局，但未有急於搶攻。落後的港會，用簡單組織嘗試反擊，但較難攻過半場。42分鐘，基華尼頓左路推大位起腳，未能命中目標。理文半場帶着一球優勢回更衣室。

換邊後，港會是率先入局的一方，52分鐘，莊馬仕施射冷箭撞柱彈出。理文很快作出回應，56分鐘一次反擊機會，基華尼頓橫傳，杜查祖利亞再交給張憙延，後者的射門導致港會守將湯姆哈靈頓門前擺烏龍，理文贏到2比0。

成功擴大領先優勢的理文未收手，61分鐘，基華尼頓右路落底傳中，杜查祖利亞控高再傳入門前，張憙延接應加多腳射入，個人梅開二度。比賽後段，理文再換入傷愈復出的洛迪古斯及金承龍，希望穩定勝局。84分鐘，理文角球攻勢，迪高及余煒廉兩次埋門都無功而還。最終雙方沒能再增添比數，理文以3比0收服港會。