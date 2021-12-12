港超聯　起孖做贏波功臣　張憙延：信心大咗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（12日）獨腳戲，今季首次作客香港足球會足球場的理文，以3比0收服港會，其中年輕翼鋒張憙延（Marcus）繼上場聯賽「開齋」之後，再於今仗起孖，成為理文贏波關鍵人物，搶盡風頭。

理文是日攻入的三個入球，腳風極順的Marcus都應記一功，美中不足的是第二球最終被計作對方自擺烏龍，未能成功戴帽，這位21歲翼鋒賽後亦坦言感到可惜：「第二個入球有啲唔好彩囉，但可以幫助球隊贏波都開心。」

隨香港隊U23完成「U23亞洲盃」後，Marcus近期被球隊委以重任，連續兩場聯賽正選出戰，他亦不負所託斬獲3個入球，他認為對香港U23的入球，為自己增添了信心：「第一場（聯賽）踢得好，自然有信心，慢慢就更加放膽去做表現，更願意去起腳，入波機會就會更大。」

對Marcus未能連中三元，繼而帶走比賽用球留念而感到可惜的，還包括理文主教練陳曉明，但他認為此子近期成功「上位」，完全是靠自身努力和上佳狀態，亦為陣中年輕球員作出好榜樣：「呢個都係一個好嘅信息，話畀所有青年球員知道，唔係因為你幾多歲，或幾有名氣，而係憑你嘅狀態，去決定你會唔會爭取到正選。」