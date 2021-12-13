曼聯數名球員確診　鬥賓福特面臨延期

英超疫情問題愈趨嚴重，曼聯周一(13日)成為最新一隊爆疫球隊，據報陣中有數名球員同職員確診，原定操練亦要臨時取消，周三(15日)凌晨作客賓福特嘅聯賽未知可唔可以如期上演。

英國多間媒體報道，曼聯周日(12日)作客贏諾域治前，全隊球員都通過新冠肺炎測試，不過周一再做LFT檢測就有數名球員同職員確診，相關人士已經即時返屋企休息，原定嘅操練亦要取消，其餘球員只係喺戶外進行單獨嘅練習。

曼聯上場對諾域治期間，瑞典中堅域陀連迪路夫一度出現呼吸困難，暫時未知同新冠肺炎有冇關係，曼聯對手諾域治喺賽後最新嘅檢測中，未有出現確診個案。由於曼聯短時間內出現多個確診，情況並唔穩定，周三作客賓福特嘅「快車」隨時會有延期可能。

曼聯門將甸恩軒達臣今年7月曾經確診，而且病情相對嚴重缺陣咗1個月，連格同格連活特今季亦先後確診，保羅普巴、阿歷士迪尼斯等球員就曾經喺上季確診。除曼聯之外，阿士東維拉周一同樣有多名職、球員確診，球隊已取消原定練習；至於周二凌晨英冠賽事錫菲聯對昆士柏流浪，因流浪出現大規模確診已宣告延期。