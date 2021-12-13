歐聯16強抽籤　美C爆球王對決？

2021年12月13日 13:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (Getty Images)
    今屆歐聯分組賽啱啱於上周打完，話咁快喺周一晚上（13日）會進行16強抽籤，4支英超球隊曼聯、曼城、利物浦及車路士全部出線，成為16強大戶，其中有C朗助陣嘅曼聯，會否撞正死敵美斯領軍嘅巴黎聖日耳門（PSG），上演球王對決呢？將成焦點所在。（now 643周一晚7時直播）
    由於16強抽籤會按分組賽排名分成兩組，小組首名被列為種子隊，將會鬥小組次名嘅非種子隊，不過同一國家球隊唔會喺16強碰頭，亦唔會再遇啱啱分組賽嘅同組對手。因此以首名晉級嘅曼聯，排除同國嘅曼城、利物浦及車路士，以及之前同組嘅維拉利爾，於16強嘅潛在對手，有PSG、馬德里體育會、士砵亭、國際米蘭、賓菲加及薩爾斯堡，如果抽中PSG，意味住兩大球王C朗同美斯要正面交鋒，絕對係萬眾矚目。
    早前數據專家費蘭馬天尼斯，計算出各隊相遇嘅機率，結果顯示，曼聯抽中PSG嘅機率為17.82%，低過抽中馬體會嘅18.57%，反而衞冕嘅車仔，抽中13屆盟主皇馬嘅機率，高達32.32%，而抽中對拜仁亦有21.38%，車迷真係要睇路呀。歐聯16強採取兩回合主客制，以香港時間計，首回合將於下年2月16、17、23及24日凌晨上演，次回合就喺3月9、10、16及17日凌晨舉行。
    歐聯16強抽籤名單
    小組　　種子隊　　非種子隊
    Ａ　　曼城（英格蘭）　　巴黎聖日耳門（法國）
    Ｂ　　利物浦（英格蘭）　　馬德里體育會（西班牙）
    Ｃ　　阿積士（荷蘭）　　士砵亭（葡萄牙）
    Ｄ　　皇家馬德里（西班牙）　　國際米蘭（意大利）
    Ｅ　　拜仁慕尼黑（德國）　　賓菲加（葡萄牙）
    Ｆ　　曼聯（英格蘭）　　維拉利爾（西班牙）
    Ｇ　　里爾（法國）　　薩爾斯堡（奧地利）
    Ｈ　　祖雲達斯（意大利）　　車路士（英格蘭）　