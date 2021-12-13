歐聯16強抽籤　美C爆球王對決？

今屆歐聯分組賽啱啱於上周打完，話咁快喺周一晚上（13日）會進行16強抽籤，4支英超球隊曼聯、曼城、利物浦及車路士全部出線，成為16強大戶，其中有C朗助陣嘅曼聯，會否撞正死敵美斯領軍嘅巴黎聖日耳門（PSG），上演球王對決呢？將成焦點所在。（now 643周一晚7時直播）

由於16強抽籤會按分組賽排名分成兩組，小組首名被列為種子隊，將會鬥小組次名嘅非種子隊，不過同一國家球隊唔會喺16強碰頭，亦唔會再遇啱啱分組賽嘅同組對手。因此以首名晉級嘅曼聯，排除同國嘅曼城、利物浦及車路士，以及之前同組嘅維拉利爾，於16強嘅潛在對手，有PSG、馬德里體育會、士砵亭、國際米蘭、賓菲加及薩爾斯堡，如果抽中PSG，意味住兩大球王C朗同美斯要正面交鋒，絕對係萬眾矚目。

早前數據專家費蘭馬天尼斯，計算出各隊相遇嘅機率，結果顯示，曼聯抽中PSG嘅機率為17.82%，低過抽中馬體會嘅18.57%，反而衞冕嘅車仔，抽中13屆盟主皇馬嘅機率，高達32.32%，而抽中對拜仁亦有21.38%，車迷真係要睇路呀。歐聯16強採取兩回合主客制，以香港時間計，首回合將於下年2月16、17、23及24日凌晨上演，次回合就喺3月9、10、16及17日凌晨舉行。

歐聯16強抽籤名單

小組 種子隊 非種子隊

Ａ 曼城（英格蘭） 巴黎聖日耳門（法國）

Ｂ 利物浦（英格蘭） 馬德里體育會（西班牙）

Ｃ 阿積士（荷蘭） 士砵亭（葡萄牙）

Ｄ 皇家馬德里（西班牙） 國際米蘭（意大利）

Ｅ 拜仁慕尼黑（德國） 賓菲加（葡萄牙）

Ｆ 曼聯（英格蘭） 維拉利爾（西班牙）

Ｇ 里爾（法國） 薩爾斯堡（奧地利）

Ｈ 祖雲達斯（意大利） 車路士（英格蘭）