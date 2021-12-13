英媒鬧爆　咸美頓胞弟指責FIA是恥辱

在阿布扎比的F1煞科戰，咸美頓與麥斯韋斯塔本的爭逐，到最終戲劇性賽果，引起了極大爭議，國際汽聯（FIA）於賽後成為了眾矢之的，多間英媒表示不滿，認為韋斯塔本偷走了冠軍，而咸美頓的弟弟的矛頭更指向FIA，直指這個組織是F１的恥辱。

儘管失冠的咸美頓與爸爸都大方地祝賀韋斯塔本，但咸美頓胞弟尼古拉斯則為哥哥抱不平，認為咸爺才是真正冠軍，並抨擊FIA是F1運動的恥辱，他在社交網上帖上哥哥的相片:「難忘的一個賽季，他才是真正的冠軍。FIA違反了自己的規則，你們是我們整個運動員的恥辱，儘管今天受到不公平對待，咸美頓一家還在失敗中保持風度。」尼古拉斯是早產嬰，一歲半時被診斷腦癱，而他也是一位賽車手，曾經出戰英國房車賽，成為該賽首位殘疾車手。

英國傳媒對戰果亦相當不滿，《太陽報》更指咸美頓被「搶劫」了冠軍，而F１賽事總監米高馬斯也成為媒體的矛頭，《每日電訊報》的標題:「誰是米高馬斯？左右咸美頓與韋斯塔人的那個人」內文指「43歲的他是F1比賽總監及安全官員。2019年3月後擔任這個職務，這之前只參加過9場比賽。」多間英媒直指米高馬斯操控了這場比賽，很多咸爺車迷爆粗直駡國際汽聯，而有韋斯塔本的粉絲都表示對咸美頓不公平。

至於歌手林俊杰亦為好友咸美頓抱不平，他在社交平台上帖文:「有一種勝利叫不光彩，有一種敗北叫冤枉」。