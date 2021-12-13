歐聯命運對決　曼聯16強撞PSG

歐聯16強周一晚上（13日）進行抽籤，F組首名出線嘅曼聯，抽到巴黎聖日耳門，C朗同美斯喺淘汰賽碰頭，兩大球王命運對決！

抽籤儀式在瑞士尼翁舉行，歐聯大使、俄羅斯名宿艾沙雲主持，但一度出現蝦碌情況，抽維拉利爾對手時竟然抽到曼聯，由於兩隊喺分組賽同組，要重新抽過，結果維拉利爾抽到曼城。再抽之下，最終壓軸嘅巴黎聖日耳門抽到對曼聯，真係命運弄人！

至於其他對碰就好正路，其餘3隊英超更係抽到靚籤，先前提過曼城會對維拉利爾，而衞冕嘅車路士對手係里爾，利物浦更抽到16強牌面最弱嘅薩爾斯堡，抽到咁嘅對手，可以話穩入8強。

其餘4場對碰，皇馬對手係賓菲加，祖雲達斯撞士砵亭，拜仁撞馬體會、阿積士對國米，戲碼都幾吸引。

歐聯16強採取兩回合主客制，以香港時間計，首回合將於下年2月16、17、23及24日凌晨上演，次回合就喺3月9、10、16及17日凌晨舉行。

歐聯16強對戰表：

賓菲加 Vs 皇家馬德里

維拉利爾 Vs 曼城

馬德里體育會 Vs 拜仁慕尼黑

薩爾斯堡 Vs 利物浦

國際米蘭 Vs 阿積士

士砵亭 Vs 祖雲達斯

車路士 Vs 里爾

巴黎聖日耳門 Vs 曼聯